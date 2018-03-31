Бастрыкин пообещал новые задержания по делу о пожаре в Кемерове

Следователи намерены найти всех виновных в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин во время встречи с родственниками погибших и пострадавших, сообщается на сайте ведомства.

«Расследование проводится наиболее компетентными специалистами, работа следственной группы ведется в круглосуточном режиме, и все это с целью установления каждого, чье преступное действие либо бездействие привели к человеческим жертвам», — цитирует слова Бастрыкина пресс-служба. Председатель СК подчеркнул, что следствие не ограничится нынешними задержаниями, и «круг лиц будет расширяться».