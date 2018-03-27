Ещё
Крашенинников: учить правилам безопасности в ТЦ нужно всех
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крашенинников: учить правилам безопасности в ТЦ нужно всех 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В крупных культурных, развлекательных и торговых центрах нужно учить всех правилам обеспечения безопасности, заявил глава думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе своего выступления на пленарном заседании Госдумы.
«Очевидно, что на объектах массового скопления людей просто необходимо проводить учения по обеспечению безопасности— от собственников и руководителей до охранников и билетёрш», — сказал Павел Крашенинников. Ранее в рамках «часа заявлений» с такой же инициативой выступил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Павел Крашенинников поддержал политика, отметив, что « к сожалению, подобной практики не происходит». Пожар в Кемерово в ТРЦ «Зимняя вишня» случился вечером 25 марта. По одной из версий причиной трагедии стала неисправная проводка. На начало пожара в здании находилось около 1,5 тыс. человек, пожарные вывели 700 человек, погибли 64 человека.
Парламентская газета: последние новости
Тулеев рассказал о переживаниях из-за трагедии в Кемерове, где погибла и его родственница Челябинские ТРЦ проверят после пожара в Кемерово При вводе в эксплуатацию ТЦ «Зимняя вишня» были допущены нарушения, заявили в СК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина334
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева206
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову177
Трамп начал терять уважение Путина137
Жизнь зла
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
01:00
Транспортный брелок «Стрелка-Тройка» появился в продаже
Новости Москвы
01:45
Метро перешло на усиленный режим работы
Новости Москвы
00:29
Над Москвой прольется весенний звездопад
Новости Москвы
02:06
Более 700 литров чая раздали у закрытых станций метро
Новости Москвы
00:46
На ВДНХ модернизируют павильон
Новости Москвы
20:00
Рядом с метро «Шелепиха» построят квартал реновации
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение