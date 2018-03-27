Крашенинников: учить правилам безопасности в ТЦ нужно всех 

В крупных культурных, развлекательных и торговых центрах нужно учить всех правилам обеспечения безопасности, заявил глава думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе своего выступления на пленарном заседании Госдумы.
«Очевидно, что на объектах массового скопления людей просто необходимо проводить учения по обеспечению безопасности— от собственников и руководителей до охранников и билетёрш», — сказал Павел Крашенинников. Ранее в рамках «часа заявлений» с такой же инициативой выступил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Павел Крашенинников поддержал политика, отметив, что « к сожалению, подобной практики не происходит». Пожар в Кемерово в ТРЦ «Зимняя вишня» случился вечером 25 марта. По одной из версий причиной трагедии стала неисправная проводка. На начало пожара в здании находилось около 1,5 тыс. человек, пожарные вывели 700 человек, погибли 64 человека.