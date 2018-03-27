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В Ростове пройдет траурная акция, посвященная памяти погибших в Кемерово
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В Ростове пройдет траурная акция, посвященная памяти погибших в Кемерово 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 27 марта, в Ростове почтут память жертв трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Акция начнется в 12 часов на углу улицы Большой Садовой и проспекта Театрального.
— Возле памятника «Мать и дитя» повесят баннер, все желающие смогут возложить цветы, — рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.
161.ru будет вести прямую трансляцию с акции во «ВКонтакте».
При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли, по официальным данным, 64 человека. По одной из версий, в огромном здании не сработала сигнализация, несколько эвакуационных выходов были закрыты.
После трагедии в Ростове и других городах уже начались массовые проверки в торговых центрах. Всего специалисты проверят 56 донских торговых центров и 36 кинотеатров.
А до начала официальных проверок корреспондент 161.ru отправилась в торговые центры и выяснила, что с пожарной безопасностью там гладко далеко не всё.
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