В Ростове пройдет траурная акция, посвященная памяти погибших в Кемерово

Сегодня, 27 марта, в Ростове почтут память жертв трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Акция начнется в 12 часов на углу улицы Большой Садовой и проспекта Театрального.

— Возле памятника «Мать и дитя» повесят баннер, все желающие смогут возложить цветы, — рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области

161.ru будет вести прямую трансляцию с акции во «ВКонтакте».

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли, по официальным данным, 64 человека. По одной из версий, в огромном здании не сработала сигнализация, несколько эвакуационных выходов были закрыты.

После трагедии в Ростове и других городах уже начались массовые проверки в торговых центрах. Всего специалисты проверят 56 донских торговых центров и 36 кинотеатров.

А до начала официальных проверок корреспондент 161.ru отправилась в торговые центры и выяснила, что с пожарной безопасностью там гладко далеко не всё.