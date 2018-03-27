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Жители Симферополя почтят память погибших в Кемерово
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Жители Симферополя почтят память погибших в Кемерово 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Крымчане несут цветы, игрушки, лампадки и записки на центральную площадь Симферополя в память о погибших в пожаре в ТЦ в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
На парапете у памятника Ленину на площади горят лампадки, возложены цветы. На листках написано: «Кемерово, мы с тобой». Среди цветов много детских игрушек.
Симферополец Дмитрий принес гвоздики рано утром, перед начатом работы. «Я здесь, потому что у меня двое детей. Потому что они тоже бывают в таких развлекательных центрах в нашем городе. Такого быть не должно, главное, что необходимо сделать — наказать тех, кто подписывал акты о безопасности этих ТРЦ », — сказал он РИА Новости.
В 10 утра на площадь, как ожидается, подойдут представители городских властей, чтобы возложить цветы и почтить память погибших.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>
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