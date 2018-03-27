В Башкирии на пожаре погиб трехлетний мальчик

В селе Иглино днем 26 марта загорелся жилой дом на улице Мушникова. Около 13:00 соседи увидели, что от постройки повалил дым, на улицу в домашней одежде с маленьким ребенком на руках выбежала женщина.

Она звала на помощь, кричала: «Пожар!», — рассказали очевидцы.

Соседи вызвали спасателей, они тут же помчались на место.

— Мать одного за другим выносила детей: малышку 10 месяцев, близняшек пяти с половиной лет. Ринулась за средним ребенком, трехлетним мальчиком, но уже не смогла его спасти: внутри все было в дыму, она не сумела найти его, — рассказали Ufa1 соседи пострадавшей семьи.

— Видела, как горел дом. Сильное пламя и дым, слышала крики детей. Но не могла подойти к зданию — у самой ребенок на руках. Удивительно, но пожар не перекинулся на другие дома, хотя они все стоят вплотную. Было бы лето — вся улица бы сгорела, — рассказала соседка погорельцев Олеся.

Соседи пытались достать мальчика, но пожарные строго-настрого запретили разбивать окна или выламывать двери, чтобы не спровоцировать огненный взрыв.

Возгорание удалось ликвидировать только к 13:59. Внутри дом выгорел почти полностью, тело мальчика нашли в коридоре.

Семья лишилась ребенка, всего имущества и жилья.

— Они сейчас устроились у родителей. Односельчане собрали для детей вещи, купили продукты. По родителям видно, что они в шоковом состоянии. Не думаю, что у них есть силы заниматься бумагами сейчас, знаю только, что дом не был застрахован, — рассказала соседка Ольга.

Женщина взялась помочь погорельцам — собирает материальную помощь. В администрации Иглинского района сообщили, что супруги переехали в Иглино несколько лет назад, в поселке о них отзывались положительно, но официально зарегистрированы в районе они не были, и документы на компенсацию пока не подавали. Иных комментариев в районе оперативно дать не смогли.

Все, кто хочет помочь пострадавшей семье, могут позвонить в редакцию по телефону 8 (347) 286-51-96 и оставить свои контакты, либо написать на электронную почту Ufa1.