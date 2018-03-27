Разрешат ли погорельцам восстановить свои дома на Театральном спуске?

Каков итог судебных исков к администрации города от ростовчан, у которых сгорели дома на Театральном спуске?

Несмотря на то, что от августовских пожаров пострадали сотни людей, с исками к городским властям обратились лишь три погорельца.

Они не хотят переезжать в другое жильё, а настаивали на восстановлении своих домов, располагавшихся в районе Театрального спуска, и признанных администрацией непригодными для проживания.

Возможно, обращений было бы больше, однако по закону обжаловать это решение мэрии можно было в трёхмесячный срок, и те, кто не успел подать иск, этой возможности лишились.

Впрочем, и трое жалобщиков ничего, в конечном итоге, не выиграли.

«Ленинским районным судом было рассмотрено три исковых заявления об отмене решения о признании непригодными для проживания жилых помещений, по результатам рассмотрения по двум исковым заявлениям истцы отказались от исковых требований, в удовлетворении одного искового заявления судом отказано», — пояснили в пресс-службе ведомства.