Ещё
Разрешат ли погорельцам восстановить свои дома на Театральном спуске?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разрешат ли погорельцам восстановить свои дома на Театральном спуске? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Каков итог судебных исков к администрации города от ростовчан, у которых сгорели дома на Театральном спуске?
Несмотря на то, что от августовских пожаров пострадали сотни людей, с исками к городским властям обратились лишь три погорельца.
Они не хотят переезжать в другое жильё, а настаивали на восстановлении своих домов, располагавшихся в районе Театрального спуска, и признанных администрацией непригодными для проживания.
Возможно, обращений было бы больше, однако по закону обжаловать это решение мэрии можно было в трёхмесячный срок, и те, кто не успел подать иск, этой возможности лишились.
Впрочем, и трое жалобщиков ничего, в конечном итоге, не выиграли.
«Ленинским районным судом было рассмотрено три исковых заявления об отмене решения о признании непригодными для проживания жилых помещений, по результатам рассмотрения по двум исковым заявлениям истцы отказались от исковых требований, в удовлетворении одного искового заявления судом отказано», — пояснили в пресс-службе ведомства.
АиФ Ростов: последние новости
Около трех часов потребовалось на тушение пожара в одном из домов Ростова Два человека пострадали в ДТП с тремя иномарками на въезде в Ростов-на-Дону Ростовчане могут оказать помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина334
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева206
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову177
Трамп начал терять уважение Путина137
Жизнь зла
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
01:00
Транспортный брелок «Стрелка-Тройка» появился в продаже
Новости Москвы
01:45
Метро перешло на усиленный режим работы
Новости Москвы
00:29
Над Москвой прольется весенний звездопад
Новости Москвы
02:06
Более 700 литров чая раздали у закрытых станций метро
Новости Москвы
00:46
На ВДНХ модернизируют павильон
Новости Москвы
20:00
Рядом с метро «Шелепиха» построят квартал реновации
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение