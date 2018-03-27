25 человек эвакуировали на пожаре в пиццерии в Череповце

Сообщение о возгорании в городском кафе на пульт диспетчера поступило в 10.28 накануне. Спустя 5 минут на место прибыли 6 пожарных расчетов и 15 человек личного состава.

Возгорание произошло на первом этаже 3-этажного торгового центра на Московском проспекте, 49. На момент пожара в помещении находились два человека — работники пиццерии. 25 человек также были эвакуированы с верхних этажей здания. Площадь пожара составила 3 кв. метра — сгорела вытяжка и повреждена внутренняя отделка помещения.

Причиной пожара стала неисправность вытяжки. Пострадавших на пожаре нет, ущерб устанавливается.