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В Тульской области проверят ТЦ, объекты культуры и спорта
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В Тульской области проверят ТЦ, объекты культуры и спорта 

РИА Новости 2 часа назад
ТУЛА, 27 мар — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин после трагедии в Кемерово попросил региональную прокуратуру провести проверки не только в торгово-развлекательных центрах, но и в учреждениях культуры и спорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
rightПо его словам, в области работают порядка ста торговых центров, где всегда много людей, особенно в праздничные и выходные дни.
"Губернатор Алексей Дюмин попросил прокурора Тульской области Александра Козлова расширить перечень объектов проверки, включив в него учреждения культуры и спорта, другие места массового пребывания людей", — сказал он.
Также глава региона инициировал проведение совещания со собственниками всех зданий, в которых расположены торговые центры, и с ответственными за противопожарную безопасность. Совместно с МЧС будут организованы дополнительные занятия по противопожарной безопасности.
"Право собственности не только дает права, но и влечет за собой обязанности. Особенно, если это касается зданий, где предполагается массовое пребывание людей", — цитируют в пресс-службе слова Дюмина.
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