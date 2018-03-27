В Тульской области проверят ТЦ, объекты культуры и спорта

rightПо его словам, в области работают порядка ста торговых центров, где всегда много людей, особенно в праздничные и выходные дни.

"Губернатор Алексей Дюмин попросил прокурора Тульской области Александра Козлова расширить перечень объектов проверки, включив в него учреждения культуры и спорта, другие места массового пребывания людей", — сказал он.

Также глава региона инициировал проведение совещания со собственниками всех зданий, в которых расположены торговые центры, и с ответственными за противопожарную безопасность. Совместно с МЧС будут организованы дополнительные занятия по противопожарной безопасности.

"Право собственности не только дает права, но и влечет за собой обязанности. Особенно, если это касается зданий, где предполагается массовое пребывание людей", — цитируют в пресс-службе слова Дюмина.

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