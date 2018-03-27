Пожар в Южном Бутове вновь напомнил об осторожности при использовании электроприборов

Ранним утром 17 марта по соседству с нами — в Южном Бутове — вспыхнул пожар. В 2.29 по московскому времени 123-е пожарно-спасательное подразделение выехало на сообщение о пожаре, случившемся на 1-й Павлоградской.

По прибытии на место было установлено: горит жилой одноэтажный кирпичный дом. Из этого дома до прибытия пожарных самостоятельно смогли эвакуироваться два человека. Предполагаемая причина пожара — эксплуатация неисправной электропроводки.

Происшествие на 1-й Павлоградской вновь заставило говорить о нормах пожарной безопасности при использовании электроприборов. Основные причины возникновения пожаров в жилых домах — это результат коротких замыканий, перегрузок электросети, искрения и нагрева контактных соединений. Много пожаров возникает при нарушении правил использования бытовых электронагревательных приборов (утюги, чайники, электроплиты и т. д.).

Минимальный перечень необходимых мер, который поможет Вам избежать беды:

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, целостностью изоляции проводов, исправностью электроприборов и аппаратуры, а также за исправным состоянием розеток, вилок и электрошнуров.

2. Помните: ремонт электрооборудования должен выполнять специалист!

3. Необходимо запрещать детям включать электроприборы и электротехнику в отсутствии взрослых.

4. Не оставляйте без присмотра включённые приборы (особенно высокотемпературные нагревательные приборы — электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки).

5. Строго следите, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и др.) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов.

6. Не оставляйте на ночь включённый электрообогреватель рядом с бытовыми предметами и мебелью, которые могут воспламениться.

Помните!

Нельзя тушить водой горящие электрические устройства, подключённые к электросети.

При пожаре звоните по телефонам «01» и «101».