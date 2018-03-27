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В селе Шило-Голицино утром сгорела частная баня
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В селе Шило-Голицино утром сгорела частная баня 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарные расчеты ликвидировали четыре крупных пожара. Так, 26 марта в 09. 35 на пульт оперативного дежурного пришел сигнал о том, что горит деревянная баня в селе Шило-Голицино Ртищевского района.
-Площадь пожара составила 6 квадратных метров, на тушение выезжали четыре огнеборца, — уточнили в региональном ГУ МЧС.
Напомним, что в 14. 50 поступил ввызов с пр. Энтузиастов в Заводском районе.. Горели деревянные поддоны на площади 70 квадратных метров.
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