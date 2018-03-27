22 марта в Ясеневе оперативно потушили пожар

Произошло это на прошлой неделе. 22 марта на улице Голубинской, д. 7, корп. 2 загорелся мусоросборник. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Юго-Западному округу г. Москвы.

Местные жители оперативно вызвали пожарных, наряд приехал очень быстро и пожар был оперативно потушен сотрудниками пожарной части.

А всего за 22 дня марта на территории Юго-Западного округа г. Москвы произошло 38 пожаров и загораний. Это на 3 меньше, чем за аналогичный период времени в 2017 году. Во время пожаров, к сожалению, 1 человек погиб, 3 пострадало, 3 спасли сотрудники пожарно-спасательных подразделений.