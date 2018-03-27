Ещё
В храмах Оренбурга пройдет панихиды по погибших в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В храмах Оренбурга пройдет панихиды по погибших в Кемерово 

ProOren 38 минут назад
Фото: ProOren
Трагедия в Кемерово, унесшая десятки жизней, оставила своей след в каждом российском городе. Оренбург не смог остаться в стороне от общей беды, поэтому сегодня во всех храмах города пройдут панихиды по погибшим, большинство из которых — дети.
По благословению митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина в храмах Оренбургской епархии на третий день после трагедии состоятся поминальные службы. Верующие будут молиться об упокоении душ погибших, а также о здравии людей, выживших, но пострадавших при пожаре.
Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, на сегодняшний день погибли 67 человек. Большинство из них — дети, которые не смогли выбраться из запертых кинозалов.
ProOren: последние новости
В Оренбурге горит завод железобетонных изделий В ТРЦ «Кит» Оренбурга прозвучала ложная пожарная тревога После столкновения иномарок под Орском пострадали несколько человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии376
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово371
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней90
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной42
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»14
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:03
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Общество
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:52
Лавина разнесла парковку на Эльбрусе
Происшествия
00:25
США испытали микроволновое оружие
Армия Оружие
00:21
Гаражная дверь покалечила авто
Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
В Кемерове проходит стихийный митинг
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение