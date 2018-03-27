В храмах Оренбурга пройдет панихиды по погибших в Кемерово

Трагедия в Кемерово , унесшая десятки жизней, оставила своей след в каждом российском городе. Оренбург не смог остаться в стороне от общей беды, поэтому сегодня во всех храмах города пройдут панихиды по погибшим, большинство из которых — дети.

По благословению митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина в храмах Оренбургской епархии на третий день после трагедии состоятся поминальные службы. Верующие будут молиться об упокоении душ погибших, а также о здравии людей, выживших, но пострадавших при пожаре.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, на сегодняшний день погибли 67 человек. Большинство из них — дети, которые не смогли выбраться из запертых кинозалов.