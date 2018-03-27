Сборная России по футболу возложила цветы в память о жертвах пожара в Кемерове 

Футболисты сборной России возложили цветы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге к стихийному мемориалу жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает ТАСС.
Также спортсмены почтили память погибших минутой молчания. Также мемориал посетили член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин, и. о. президента РФС Александр Алаев, вице-президент РФС Никита Симонян, вице-президент Федерации футбола Франции Альбер Жеммрик и представители посольства Франции.
27 марта сборная России проведет товарищеский матч с французами на стадионе «Санкт-Петербург». Команды сыграют в траурных повязках. Встреча начнется в 18.50 мск. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.