Сотрудник Управления гражданской защиты погиб на пожаре в Саранске 

Около 23.00 26 марта спасателям поступило сообщение о пожаре в административном здании. Там располагается ГКУ Республики Мордовия «Специальное управление гражданской защиты». К моменту прибытия пожарных расчетов горело одно из закрытых помещений на первом этаже. Дым скапливался там долгое время, далее он начал распространяться с высокой концентрацией.
При пожаре погиб дежуривший на проходной первого этажа 62-летний сотрудник учреждения.
Площадь возгорания составила примерно 45 кв.м. Причины происшествия пока не установлены.
Фото: ГУ МЧС по Республике Мордовия