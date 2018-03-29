Поселок решил крестить всех детей после гибели пятерых в «Зимней вишне»

Жители кузбасского поселка Трещевский пожелали крестить всех своих детей после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом в четверг, 29 марта, РИА Новости сообщил районный священник отец Алексей (Соловьев).

«Ко мне обратились родители некрещеных детей из этой деревни, решили их крестить», — сказал он.

Церковнослужитель добавил, что сейчас в храме районного центра Топки ежедневно проходят панихиды по погибшим школьникам.

Поселок Трещевский, в котором живут около 700 человек, находится в 40 километрах от Кемерово . В воскресенье, 25 марта, деревенские пятиклассники поехали смотреть мультфильм в «Зимнюю вишню». Пятеро погибли, идет процедура их опознания.

В результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, из них 41 — дети. Пострадавшими числятся 76 человек. Спасатели обнаружили все тела погибших. Пропавших без вести, по данным МЧС, нет.