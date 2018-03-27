Салехардские пожарные спасли пять человек

Сегодня в Салехарде произошел пожар в жилом двухэтажном деревянном доме на улице Обская. Через считанные минуты огнеборцы были на месте вызова.

Прибыв на место, пожарные вывели ребенка из первого подъезда. Затем со второго этажа с использованием трехколенной лестницы спасли женщину, которая из-за сильного задымления не могла самостоятельно выбраться.

Во время разведки огнеборцы обнаружили в одной из квартир женщину и двое детей, которых вытащили через окно первого этажа. Спустя двадцать минут пожар был полностью потушен.

По предварительным данным, огнем повреждено 5 квадратных метров под лестничным проемом. Благодаря своевременному сообщению в службу спасения и грамотным действиям пожарным удалось избежать серьезных последствий. Погибших и пострадавших нет.