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Салехардские пожарные спасли пять человек
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Салехардские пожарные спасли пять человек 

Красный Север 46 минут назад
Фото: Красный Север
Сегодня в Салехарде произошел пожар в жилом двухэтажном деревянном доме на улице Обская. Через считанные минуты огнеборцы были на месте вызова.
Прибыв на место, пожарные вывели ребенка из первого подъезда. Затем со второго этажа с использованием трехколенной лестницы спасли женщину, которая из-за сильного задымления не могла самостоятельно выбраться.
Во время разведки огнеборцы обнаружили в одной из квартир женщину и двое детей, которых вытащили через окно первого этажа. Спустя двадцать минут пожар был полностью потушен.
По предварительным данным, огнем повреждено 5 квадратных метров под лестничным проемом. Благодаря своевременному сообщению в службу спасения и грамотным действиям пожарным удалось избежать серьезных последствий. Погибших и пострадавших нет.
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