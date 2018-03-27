ВСС назвал страховщиков, которые выплатят компенсации после пожара в Кемерове

«"Альфа страхование" занимается выплатами по ОМС. Они лидер по этому виду на Кузбассе. Арендаторам будут выплачивать, в основном, Росгосстрах, РЕСО, «Согласие», ВТБ страхование и «Арсенал»», — сказал Юргенс.

Ранее глава ВСС сообщил, что ТЦ «Зимняя вишня» не был застрахован, а выплаты арендаторам не превысят 100 млн рублей.