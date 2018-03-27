Сотни жителей Кемерова собрались у здания областной администрации

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс» , на площади Советов собрались около 300 человек. Изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали.

Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей.