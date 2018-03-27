Александр Гусев: «Страшная трагедия в Кемерове не должна повториться» 

Врио главы региона Александр Гусев поручил спасателям провести проверки в торгово-развлекательных комплексах после трагедии в Кемерове, сообщили в пресс-службе облправительства 26 марта.
Александр Гусев порекомендовал управлению МЧС России по Воронежской области совместно с прокуратурой области в самое ближайшее время начать дополнительные проверки в крупных торговых центрах региона.
«Страшная трагедия в Кемерове не должна повториться. Необходимо в самое ближайшее время провести дополнительные проверки соблюдения норм пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах на территории Воронежской области», — подчеркнул Александр Гусев.
Кроме того, поставлена задача провести на всех подобных объектах тренировки по отработке действий персонала и служб охраны при эвакуации людей из зданий торговых центров в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.
По словам начальника ГУ МЧС по региону Александра Кошеля, в прошлом году проведено пять внеплановых проверок, в которых выявлено 16 нарушений требований пожарной безопасности, к административной ответственности привлечено три должностных лица.