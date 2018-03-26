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Власти Кемеровской области окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре
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Власти Кемеровской области окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре 

Вести.Ru 26 марта 2018
В Кемерове ликвидировано открытое горение в торговом центре, сообщили в МЧС. Сейчас более 500 человек ведут работы, идет проливка здания. Всего в тушении пожара задействовано 104 единицы техники.
В Следственном комитете подтвердили, что число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» составляет 37, сообщает телеканал «Россия 24». Сейчас спасатели работают на 4 этаже, обследованы два кинозала, третий пока остается недоступным для пожарных.
Власти Кемеровской области окажут помощь семьям погибших и пострадавшим, заявил первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов. «Помощь будет, — сказал он. — В каком объеме, уточняется».
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