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В МЧС рассказали о позднем появлении пожарных в кемеровском ТЦ
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В МЧС рассказали о позднем появлении пожарных в кемеровском ТЦ 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Пожарных в торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» в Кемерове вызвали слишком поздно. К моменту их прибытия в здании уже горели три кинозала и зоопарк, сообщает во вторник, 27 марта, РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
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