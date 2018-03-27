Красный крест организовал сбор средств пострадавшим в Кемерово 

Реквизиты, на которые можно переводить пожертвования:
Кемеровское региональное отделение
«Российский Красный Крест»
г. Кемерово, ул. Красноармейская, 128 ИНН/КПП 4207013405 / 420501001
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
Расчетный счет 40703810426020100054
Кор.счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре. Кроме того, деньги можно отправлять через сайт кемеровского Красного Креста.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» начался пожар, длившийся почти сутки. На настоящий момент МЧС официально сообщило о 64 погибших и 52 пострадавших в пожаре. Продолжается опознание тел. СК возбудил уголовное дело, четыре человека уже задержаны. Эксплуатация здания центра нарушала нормы пожарной безопасности. В том числе зафиксированы перебои работы пожарной сигнализации, систем тушения огня и удаления дыма, блокировка запасных выходов. Всё это усугубило последствия трагедии.