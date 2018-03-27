Панихида по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре провели в Донском монастыре 

Заупокойные службы проходят во всех столичных храмах Русской Церкви.
Иеромонах Касьян утром во вторник, 27 марта, отслужил панихиду по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
— Церковь будет молиться за них, чтобы Господь упокоил их души, — сказал он.
Ранее панихиду по погибшим в Кемерово отслужил в Москве Патриарх Кирилл.
— Святейший патриарх Кирилл скорбит вместе с родственниками и друзьями погибших в пожаре в Кемерове. Сейчас его молитвы о всех невинно погибших, Патриарх молится и о выздоровлении пострадавших, передает свое благословение всем, кто оказывает помощь — медикам, спасателям, неравнодушным людям, по зову сердца принимающим участие в помощи пострадавшим», — сообщил руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.
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