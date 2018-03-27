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В Тамбове мужчина погиб под колёсами Nissan Almera
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В Тамбове мужчина погиб под колёсами Nissan Almera 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Около трёх часов ночи 26 марта в Тамбове иномарка насмерть сбила 32-летнего мужчину, сообщила пресс-служба регионального МВД.
В районе дома №101 на улице Советской 22-летний водитель Nissan Almera не увидел в темноте и сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. При этом в зоне видимости находился пешеходный переход.
В результате ДТП мужчину госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу, где он через некоторое время умер.
Всего за минувшие сутки, 26 марта, в Тамбовской области случилось три ДТП, в результате которых три человека пострадали и один погиб.
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