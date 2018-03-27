В Тамбове мужчина погиб под колёсами Nissan Almera

Около трёх часов ночи 26 марта в Тамбове иномарка насмерть сбила 32-летнего мужчину, сообщила пресс-служба регионального МВД

В районе дома №101 на улице Советской 22-летний водитель Nissan Almera не увидел в темноте и сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. При этом в зоне видимости находился пешеходный переход.

В результате ДТП мужчину госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу, где он через некоторое время умер.