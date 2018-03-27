В пермском аэропорту эвакуировали людей из-за пожарной тревоги

В новом терминале пермского аэропорта провели эвакуацию пассажиров и сотрудников после того, как мужчина нажал на пожарную кнопку.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, инцидент произошёл ранним утром 25 марта.

«В 06.07 по местному времени пассажир рейса авиакомпании «Сибирь» S7-306 Пермь-Москва ( Домодедово )» привёл в действие ручной пожарный извещатель, расположенный в «чистой» зоне вылета внутренних рейсов. В результате активации кнопки пожарной сигнализации сработала автоматическая система оповещения. Незамедлительно провели эвакуацию людей из нового терминала аэропорта «Пермь»», — пояснили в аэропорту.

Уже в 06.17 аэропорт «Пермь» возобновил свою работу в штатном режиме. Задержка рейса S7-306 в воскресенье составила десять минут. Сейчас выясняют причины, по которым пассажир активировал пожарную кнопку.