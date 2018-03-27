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В пермском аэропорту эвакуировали людей из-за пожарной тревоги
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В пермском аэропорту эвакуировали людей из-за пожарной тревоги 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В новом терминале пермского аэропорта провели эвакуацию пассажиров и сотрудников после того, как мужчина нажал на пожарную кнопку.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, инцидент произошёл ранним утром 25 марта.
«В 06.07 по местному времени пассажир рейса авиакомпании «Сибирь» S7-306 Пермь-Москва (Домодедово)» привёл в действие ручной пожарный извещатель, расположенный в «чистой» зоне вылета внутренних рейсов. В результате активации кнопки пожарной сигнализации сработала автоматическая система оповещения. Незамедлительно провели эвакуацию людей из нового терминала аэропорта «Пермь»», — пояснили в аэропорту.
Уже в 06.17 аэропорт «Пермь» возобновил свою работу в штатном режиме. Задержка рейса S7-306 в воскресенье составила десять минут. Сейчас выясняют причины, по которым пассажир активировал пожарную кнопку.
Напомним, в тот же день страшная трагедия случилась в Кемерово: пожар в ТЦ «Зимняя вишня», по официальным данным, унёс жизни 64 человек.
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