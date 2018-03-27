В храмах Выборгской епархии пройдут панихиды по погибшим в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 

27 марта во всех храмах Выборгской епархии будут совершены панихиды по погибшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
Панихиды пройдут по благословению Преосвященнейшего Игнатия, епископа Выборгского и Приозерского, и во исполнение благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Ранее Святейший Патриарх выразил соболезнование родным и близким погибших и пострадавших при пожаре в Кемерове.
28 марта на площади Выборгских полков пройдет траурная акция в память о жертвах пожара в кемеровском ТЦ. Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м. По последним данным, погибли 67 человек. Пожар забрал жизни детей, которые приехали отмечать начало каникул. 25 человек опознано, в том числе 13 детей.
Заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал о том, что в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» были выявлены нарушения пожарной безопасности. Почти сразу начались задержания. В Кемерове также задержан охранник торгового центра «Зимняя вишня», который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.