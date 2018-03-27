«Не плакать, а реветь хочется». Путин провел совещание в Кемерово 

Во время совещания Путин отметил, что ему хочется реветь, когда говорят о количестве погибших детей. Об этом написал журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в «Твиттере».
Путин после докладов Пучкова и Бастрыкина: Первое чувство, когда говорят о количестве погибших детей, не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу! pic.twitter.com/qRFLVXv869
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2018 г.
Смирнов опубликовал в соцсети видео с совещания. На нем президент после докладов главы МЧС России Владимира Пучкова и председателя СК России Александра Бастрыкина сказал: «Первое чувство, когда говорят о количестве погибших детей, не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу!».
Как писал «ФедералПресс» ранее, Путин посетил в областной больнице пострадавших во время крупного пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре. Глава государства пожелал всем пострадавшим выздоровления и пообещал, что «все виновные будут наказаны».