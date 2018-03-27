Ещё
«Не плакать, а реветь хочется». Путин провел совещание в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева

«Не плакать, а реветь хочется». Путин провел совещание в Кемерово 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во время совещания Путин отметил, что ему хочется реветь, когда говорят о количестве погибших детей. Об этом написал журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в «Твиттере».
Путин после докладов Пучкова и Бастрыкина: Первое чувство, когда говорят о количестве погибших детей, не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу! pic.twitter.com/qRFLVXv869
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2018 г.
Смирнов опубликовал в соцсети видео с совещания. На нем президент после докладов главы МЧС России Владимира Пучкова и председателя СК России Александра Бастрыкина сказал: «Первое чувство, когда говорят о количестве погибших детей, не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу!».
Как писал «ФедералПресс» ранее, Путин посетил в областной больнице пострадавших во время крупного пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре. Глава государства пожелал всем пострадавшим выздоровления и пообещал, что «все виновные будут наказаны».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Не плакать, а реветь хочется». Путин провел совещание в Кемерово Кинотеатры Кемеровской области отменили все сеансы в память о жертвах пожара Наталья Водянова требует национальный траур в связи с трагедией в Кемерове
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии387
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово380
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней91
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»14
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной42
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:03
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Общество
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:52
Лавина разнесла парковку на Эльбрусе
Происшествия
00:25
США испытали микроволновое оружие
Армия Оружие
00:21
Гаражная дверь покалечила авто
Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение