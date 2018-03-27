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Путин навестил пострадавших во время пожара в кемеровской больнице
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Путин навестил пострадавших во время пожара в кемеровской больнице 

Свободная пресса 1 час назад
Президент России Владимир Путин по завершении совещания, посвященного ликвидации последствий пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», посетил пострадавших во время ЧП в местной больнице.
В частности, он поговорил с 18-летним Иваном Заварзиным, который сумел спастись, выпрыгнув из окна 4 этажа. Он рассказал, что чувствует себя хорошо и идёт на поправку, а вспоминая пожар, отметил, что в первые мгновения многие не восприняли угрозу всерьёз, решив, что это учебная тревога.
Также президент поговорил с 35-летним Андреем Сергеевым, 21-летним Александром Калачевым и 42-летним Николаем Лобиковым, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра в первые минуты пожара.
На прощание Путин пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровление, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее «СП» сообщала, что президент России Владимир Путин с минуты молчания начал совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», и завил, что халатность и разгильдяйство стали причиной гибели многих детей.
По последним данным, во время пожара в кемеровском торговом центре в общей сложности погибли 64 человека. Поисково-спасательная операция продолжается. В рамках уголовного дела задержаны четыре человека, в том числе сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре по неизвестной причине отключил систему оповещения.
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