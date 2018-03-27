Мать не смогла спасти трёхлетнего ребёнка во время пожара в Башкирии

Башкирии проводится проверка по факту гибели ребенка во время пожара, сообщает пресс-служба следкома республики.

По предварительным данным, днем 26 марта в одной из комнат жилого дома в селе Иглино произошло возгорание. Хозяйка схватила младенца с 5-летней дочерью и 4-летним сыном, и выбежала из дома. Трёхлетнего малыша спасти не удалось. После тушения пожара в доме было обнаружено его тело. В ведомстве отметили, что пострадавшая семья полная и характеризуется положительно.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято решение.