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Мать не смогла спасти трёхлетнего ребёнка во время пожара в Башкирии
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Мать не смогла спасти трёхлетнего ребёнка во время пожара в Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии проводится проверка по факту гибели ребенка во время пожара, сообщает пресс-служба следкома республики.
По предварительным данным, днем 26 марта в одной из комнат жилого дома в селе Иглино произошло возгорание. Хозяйка схватила младенца с 5-летней дочерью и 4-летним сыном, и выбежала из дома. Трёхлетнего малыша спасти не удалось. После тушения пожара в доме было обнаружено его тело. В ведомстве отметили, что пострадавшая семья полная и характеризуется положительно.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято решение.
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