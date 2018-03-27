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Кемеровчане составляют свой список погибших: в нем больше 78 человек
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Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева

Кемеровчане составляют свой список погибших: в нем больше 78 человек 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Составление списков проходит на митинге. В них вошли люди, погибшие на пожаре и пропавшие без вести. Прямая трансляция митинга ведется в Youtube.
«ФедералПресс» напоминает, сегодня утром больше четырех тысяч кемеровчан собрались на митинг против региональной и городской власти. Толпа пробила кордоны и направилась к зданию местной администрации. Люди потребовали отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева. К собравшимся вышел мэр Илья Середюк, однако ему не удалось успокоить людей.
Ранее инициативная группа активистов отправилась в местные морги, чтобы проверить официальные данные. Они подтвердили, что там находятся 64 тела.
Согласно официальным данным, при пожаре погибли 64 человека. Однако в соцсетях утверждают, что погибших больше сотни.
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