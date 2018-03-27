Кемеровчане составляют свой список погибших: в нем больше 78 человек

Составление списков проходит на митинге. В них вошли люди, погибшие на пожаре и пропавшие без вести. Прямая трансляция митинга ведется в Youtube.

«ФедералПресс» напоминает, сегодня утром больше четырех тысяч кемеровчан собрались на митинг против региональной и городской власти. Толпа пробила кордоны и направилась к зданию местной администрации. Люди потребовали отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева . К собравшимся вышел мэр Илья Середюк , однако ему не удалось успокоить людей.

Ранее инициативная группа активистов отправилась в местные морги, чтобы проверить официальные данные. Они подтвердили, что там находятся 64 тела.

Согласно официальным данным, при пожаре погибли 64 человека. Однако в соцсетях утверждают, что погибших больше сотни.