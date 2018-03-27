В Выборге пройдет траурная акция в память о жертвах пожара в кемеровском ТЦ

28 марта на площади Выборгских полков пройдет траурная акция в память о жертвах пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает местный Дом молодежи.

19:00 — раскладка свечей;

20:00 — начало траурного митинга, минута молчания.

Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м.

По последним данным, погибли 67 человек. Пожар забрал жизни детей, которые приехали отмечать начало каникул. 25 человек опознано, в том числе 13 детей.