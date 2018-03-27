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В Выборге пройдет траурная акция в память о жертвах пожара в кемеровском ТЦ
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В Выборге пройдет траурная акция в память о жертвах пожара в кемеровском ТЦ 

Ivyborg.ru 1 час назад
28 марта на площади Выборгских полков пройдет траурная акция в память о жертвах пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает местный Дом молодежи.
19:00 — раскладка свечей;
20:00 — начало траурного митинга, минута молчания.
Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м.
По последним данным, погибли 67 человек. Пожар забрал жизни детей, которые приехали отмечать начало каникул. 25 человек опознано, в том числе 13 детей.
Заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал о том, что в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» были выявлены нарушения пожарной безопасности. Почти сразу начались задержания. В Кемерове также задержан охранник торгового центра «Зимняя вишня», который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.
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