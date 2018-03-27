Ещё
В. Жириновский призвал не пускать в торговые центры более 300 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева

В. Жириновский призвал не пускать в торговые центры более 300 человек 

Агентство «Москва» 1 час назад
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказал необходимость введения ограничения на посещение торговых центров — не более 300 человек. Об этом он заявил журналистам.
«Нельзя делать развлекательный центр на тысячу людей, надо установить лимит — посещаемость 300 человек, не больше», — сказал В. Жириновский, комментируя трагедию в Кемерово.
Также он отметил необходимость запретить размещать в ТЦ детские учреждения на любых этажах, кроме первого. «Одноэтажные центры! Максимум — двухэтажные», — добавил он.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар площадью 1,6 тыс. кв. м. Как сообщали СМИ, в здании не сработала пожарная сигнализация, а некоторые двери в торговом центре были заблокированы.
В результате пожара погибли, по последним данным МЧС и Следственного комитета, 64 человека, более 40 человек пострадали. По данному факту возбуждено уголовное о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Агентство «Москва»: последние новости
«Синема-парк» и «Формула кино» внепланово проверят кинотеатры на пожарную безопасность Центризбирком РФ почтил минутой молчания память о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово В КПРФ предложили создать парламентскую комиссию для изучения трагедии в Кемерово
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии387
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово380
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней91
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»14
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной42
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:03
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Общество
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:52
Лавина разнесла парковку на Эльбрусе
Происшествия
00:25
США испытали микроволновое оружие
Армия Оружие
00:21
Гаражная дверь покалечила авто
Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение