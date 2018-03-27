В. Жириновский призвал не пускать в торговые центры более 300 человек

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказал необходимость введения ограничения на посещение торговых центров — не более 300 человек. Об этом он заявил журналистам.

«Нельзя делать развлекательный центр на тысячу людей, надо установить лимит — посещаемость 300 человек, не больше», — сказал В. Жириновский, комментируя трагедию в Кемерово

Также он отметил необходимость запретить размещать в ТЦ детские учреждения на любых этажах, кроме первого. «Одноэтажные центры! Максимум — двухэтажные», — добавил он.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар площадью 1,6 тыс. кв. м. Как сообщали СМИ, в здании не сработала пожарная сигнализация, а некоторые двери в торговом центре были заблокированы.

В результате пожара погибли, по последним данным МЧС и Следственного комитета, 64 человека, более 40 человек пострадали. По данному факту возбуждено уголовное о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.