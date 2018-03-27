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Погорельцев с улицы Социалистической пообещали расселить в маневренный фонд
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Погорельцев с улицы Социалистической пообещали расселить в маневренный фонд 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Третий этаж дома № 128 по улице Социалистической, где накануне вечером вспыхнул пожар, практически полностью сгорел. Теперь его жильцов должны переселить в маневренный фонд, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя горадминистрации.
Пламя вспыхнуло на третьем этаже старой четырехэтажки, для борьбы с огнем задействовали 17 спецмашин и 65 спасателей. Территорию вокруг здания оцепили сотрудники правоохранительных органов, а на самой улице временно перекрыли движение транспорта. — Дом полыхал на площади 150 кв.м, его удалось полностью потушить только через три часа — к 22:43. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия будут установлены позже, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
Пострадавшая от огня постройка признана аварийной, поэтому жильцы (а их 73 человека) должны быть расселены.
— Маневренный фонд предоставят, квартирами обеспечат. Собственники будут самостоятельно принимать решение: оставаться во временном жилище либо вернуться в свои квартиры, — пояснил представитель городской администрации.
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