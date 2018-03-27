Путин призвал собственников помещений в «Зимней вишне» включиться в расследование пожара 

В то же время он подчеркнул, что обязанность органов власти — проконтролировать, как организована работа в торговом центре.
«Собственники сдал и сдал, а органы государственной власти, городские органы в данном случае, прежде всего, должны обеспечить необходимый уровень безопасности», — сказал Владимир Путин.
В ответ глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что проводится разбирательство, в том числе и с администрацией города, которая в 2013 году дала разрешение на преобразования здания кондитерской фабрики в торговый центр. В ходе реконструкции были допущены нарушения.