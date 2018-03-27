«Пожарная тревога»: пермячка рассказала, как людей эвакуировали из нового терминала аэропорта

В минувшие выходные в новом здании пермского аэровокзала сработала пожарная сигнализация. Находившимся внутри людям пришлось в спешке покинуть аэропорт.

Инцидент случился рано утром в воскресенье, 25 марта. По словам одной из пассажирок, в 06:00 в здании заработал пожарный извещатель, который объявил об экстренной эвакуации из здания.

— Сначала все не могли поверить, что это серьёзно, — рассказала 59.ru очевидица событий пермячка Ева. — Потом пришел работник аэропорта и сказал, что все — на выход. Люди пошли по указателям, но все выходы из зала вылета были закрыты, и всем пришлось идти обратно через залы проверки, потом на первый этаж и улицу через все узкие проходы.

По словам девушки, эвакуация проходила через главный выход. На улице люди простояли на парковке около получаса, некоторые ушли греться в АЗС. Потом сотрудники аэровокзала начали впускать всех обратно.

— Повезло, что было раннее утро, мало рейсов, — объяснила девушка. — В здании стоял запах горелой резины. После того, как мы вернулись, многие пассажиры обсуждали, что был пожар в туалетах на втором этаже, как раз в зале ожидания вылета.

За разъяснениями о случившемся 59.ru обратился в пресс-службу пермского аэропорта. Там поспешили успокоить — никакого пожара в новом терминале не было. Причиной эвакуации стал один из пассажиров, решивших нажать тревожную кнопку.

— В 06:07 по местному времени пассажир рейса авиакомпании «Сибирь» S7-306 Пермь-Москва ( Домодедово ) привел в действие ручной пожарный извещатель, расположенный в «чистой» зоне вылета внутренних рейсов, — сообщили 59.ru в пермском аэропорте. — В результате активации кнопки пожарной сигнализации сработала автоматическая система оповещения. В незамедлительном порядке была проведена эвакуация людей из нового терминала аэропорта «Пермь». По итогам проверки жизни и здоровью пассажиров и посетителей терминала ничего не угрожало. Причины, по которым пассажир активировал пожарную кнопку, устанавливаются.

Свою работу в штатном режиме аэропорт возобновил в 06:17. Из-за ложной тревоги рейс в Москву задержался на десять минут.

Ранее в новом терминале пермского аэропорта обрушилась фасадная плтика.