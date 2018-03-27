Озвучена вероятная причина трагедии в Кемерово

Названа основная версия пожара в Кемерово

Глава СК отметил, что для выяснения причины пожара уже назначены экспертизы.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. По одной из версий, возгорание началось на одном из аттракционов в детском игровом центре, а уже оттуда распространилось на 1,5 тысячи квадратных метров.

МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. За медпомощью обратились 44 пострадавших. По словам Бастрыкина, ДНК-экспертиза тел 37 жертв займет до двух недель.

По факту пожара следователи возбудили дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Для допроса были задержаны пятеро человек, в том числе охранник, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание ТЦ. В СК сообщали, что пожарные выходы в ТЦ были заблокированы, пожарная сигнализация не работала с 19 марта, а охранник не включил систему оповещения.

Путин провел в городе совещание, на котором обсуждалась ликвидация последствий пожара. Он заявил, что причинами происшествия в «Зимней вишне» стали «преступная халатность» и «разгильдяйство». Он поручил Бастрыкину дать правовую оценку действиям чиновников, связанных со случившимся. По словам президента, «без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут».