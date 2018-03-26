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Перед пожаром в Кемерово прогремел мощный взрыв
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Перед пожаром в Кемерово прогремел мощный взрыв 

Дни.ру 17 часов назад
Фото: Дни.ру
Следственный комитет провел первые задержания по делу о пожаре в ТЦ Кемерово «Зимняя вишня», в котором погибли десятки людей. Показания охранника торгового центра восстановили трагедию по минутам.
В числе подозреваемых — совладелица торгового центра Надежда Судденок, ответственный за пожарную безопасность Александр Никитин, технический директор Георгий Соболев и начальник ЧОП «Центр защиты» Евгений Светлицкий. Также допрошен ответственный за объект от ЧОП Евгений Гумиров. Он рассказал полицейским, что охранял ТЦ с самого начала.
"Зимнюю вишню" охраняла смена из четверых сотрудников. Трое приступали к работе с открытия, а четвертый приходил к 18.30, так как до этого времени посетителей бывало обычно не так много. По словам специалиста, ответственного за объект, у руководства ТЦ к чоповцам никаких претензий не было. Однако позже следователи выяснили, что 23 марта на почту охранной организации поступило письмо от директора «Зимней Вишни» о расторжении договора в одностороннем порядке без объяснения причин, передает "Московский комсомолец".
Известно, что в момент трагедии трое охранников находились на своих местах. В служебном помещении в 16.03 сработал сигнал оповещения о пожаре. При этом общее оповещение на весь ТЦ не сигнализировало о ЧП. Очаг возгорания находился на четвертом этаже в детском центре — а активити-парке «Круча».
Затем, по показаниям ответственного за охрану объекта, в 16.05 старший смены Сергей Антюшин позвонил по ему по телефону и доложил о произошедшем. Охранник на четвертом этаже пошел проверять сообщение, а далее, по словам Гумирова и его подчиненного, около 16.07 раздался мощный хлопок, и в здании пропало электричество.
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