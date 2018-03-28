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Скорбный день. Омичи приходят к мемориалу почтить память погибших в Кемеров
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Скорбный день. Омичи приходят к мемориалу почтить память погибших в Кемеров 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
На улице солнечно. На лицах у горожан скорбь. Второй день в Омске люди несут цветы и игрушки к импровизированным мемориалам в память о погибших в Кемерове. Трагедия произошла не в нашем городе, но омичи не могли не почтить память жертв ужасного пожара, произошедшего в ТЦ «Зимняя вишня». Люди несут цветы и игрушки к Успенскому собору и в сквер Дружбы народов, что у ост. «Сибзавод».
«Дети, простите нас!»
В сквер Дружбы народов омичи начали приходить уже с 9 часов утра, но особенно много горожан пришли почтить память погибших в обеденный перерыв. Люди шли сплошным потоком. Конечно, сказать точно, сколько омичей уже пришли и ещё придёт к мемориалу, нельзя, но определённо их будет несколько сотен.
Продолжают нести цветы и к мемориалу у Успенского собора. Именно туда накануне вечером, 27 марта, омичи приезжали после работы — привозили игрушки и зажигали свечи.
«Кемерово, мы с тобой!», « Дети, простите нас!», — пишут послания омичи и прикрепляют к игрушкам.
Общенародная трагедия
Каждый из пришедших в сквер и к Успенскому собору скорбит по-своему. Мужчины сдержанно кладут цветы и игрушки к мемориалу, зажигают свечи, задерживаются на пару минут и уходят. Женщины плачут, тихо вытирают слёзы и остаются почтить память погибших несколькими минутами молчания. Многие омичи к мемориалам всей семьёй. Дети кладут в снег цветы, родители зажигают свечи.
«Это ужасная трагедия… Сложно найти слова… Столько детей погибло, как подумаю об этом сразу слёзы», — говорит омичка Екатерина.
Почти никто не разговаривает, только дети иногда что-то спрашивают у мам и пап, но и почти сразу замолкают, грустно смотрят на ряды игрушек и свечей. Видимо, атмосфера, царящая у мемориала, подсказывает им, что лучше помолчать.
«Это общенародная трагедия, не понимаю, почему траур не объявили ещё вчера. Больше 60 погибших, столько детей… Я просто не могла не прийти и не почтить их память. У меня у самой дети, как подумаю… », — всхлипывает молодая мама Виктория и крепче сжимает ладошку дочки, вместе с которой она пришла к мемориалу.
За полдня омичи принесли к мемориалу уже сотни цветов и игрушек: мишки, зайчики и бегемоты, — утопают в розах и гвоздиках. Есть среди статуэток, оставленных у мемориала и ангелочки… В память о безвинных ребятах, которые погибли в минувшее воскресенье.
Официальная панихида начнётся в 17.00, ожидается, что именно в это время большинство омичей придут почтить память погибших именно в это время.
Напомним, что 25 марта в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерове произошёл пожар. Он унёс жизни 64 человека, из которых 41 ребёнок. По предварительной информации причиной пожара стало замыкание проводки.
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