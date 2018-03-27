Пожарные ликвидировали возгорание на заводе в Оренбурге

"Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Площадь пожара составила порядка 100 кв. метров", — сказал представитель ведомства.

Сообщение о возгорании на заводе железобетонных изделий в Оренбурге поступило в 10:37 (08:37 мск), горела транспортировочная лента для подачи цемента на пятом и шестом этажах. Работники предприятия покинули помещения самостоятельно.

В тушении было задействовано восемь автоцистерн и три подъемника.