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Пожарные ликвидировали возгорание на заводе в Оренбурге
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Пожарные ликвидировали возгорание на заводе в Оренбурге 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ОРЕНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар на заводе в Оренбурге, пострадавших нет, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС России.
"Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Площадь пожара составила порядка 100 кв. метров", — сказал представитель ведомства.
Сообщение о возгорании на заводе железобетонных изделий в Оренбурге поступило в 10:37 (08:37 мск), горела транспортировочная лента для подачи цемента на пятом и шестом этажах. Работники предприятия покинули помещения самостоятельно.
В тушении было задействовано восемь автоцистерн и три подъемника.
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