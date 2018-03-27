Опасный дрифт в Ростове окончился пожаром

Видео горящей машины на парковке гипермаркета в Западном жилом массиве появилось в пабликах Ростова. Полыхающий ярким пламенем автомобиль тушила одна пожарная машина, следом к ней на помощь подъехала вторая. Огонь был ликвидирован, но машина выгорела дотла.

Очевидцы утверждают, что водитель иномарки довольно долго кружил по парковке, дрифтовал и в итоге врезался в ограждение. Однако и это не остановило шофера, он продолжил движение и буквально через минуту автомобиль загорелся. «Там что-то под капотом загорелось. Вроде водой затушили, но под машиной еще бенз горел, и она опять полыхнула», — комментируют очевидцы пожара.

Пользователи в комментариях недоумевают, когда же закончатся эти ночные «покатушки». «Сколько это ещё будет продолжаться? Скоро будет страшно вообще из дома выходить. Что за фан-клуб создали по чистке Ростова от машин?!»

От действий дрифтеров страдают и жители Темерника. Большую парковку перед гипермаркетом Магнит также облюбовали любители рисковой езды. Шум не дает спать жителям окрестных домов, и они опасаются, что количество аварий увеличится.