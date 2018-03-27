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Опасный дрифт в Ростове окончился пожаром
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Опасный дрифт в Ростове окончился пожаром 

Деловое сообщество 1 час назад
Видео горящей машины на парковке гипермаркета в Западном жилом массиве появилось в пабликах Ростова. Полыхающий ярким пламенем автомобиль тушила одна пожарная машина, следом к ней на помощь подъехала вторая. Огонь был ликвидирован, но машина выгорела дотла.
Очевидцы утверждают, что водитель иномарки довольно долго кружил по парковке, дрифтовал и в итоге врезался в ограждение. Однако и это не остановило шофера, он продолжил движение и буквально через минуту автомобиль загорелся. «Там что-то под капотом загорелось. Вроде водой затушили, но под машиной еще бенз горел, и она опять полыхнула», — комментируют очевидцы пожара.
Пользователи в комментариях недоумевают, когда же закончатся эти ночные «покатушки». «Сколько это ещё будет продолжаться? Скоро будет страшно вообще из дома выходить. Что за фан-клуб создали по чистке Ростова от машин?!»
От действий дрифтеров страдают и жители Темерника. Большую парковку перед гипермаркетом Магнит также облюбовали любители рисковой езды. Шум не дает спать жителям окрестных домов, и они опасаются, что количество аварий увеличится.
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