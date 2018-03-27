Ещё
Крупный пожар в Ярославской области: спасатели больше десяти часов боролись с огнём
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева

Крупный пожар в Ярославской области: спасатели больше десяти часов боролись с огнём 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Больше десяти часов пожарные боролись с огнём в деревне Фатьяново Ростовского района. 26 марта там загорелся частный жилой дом. Жильцы сообщили о пожаре в 11 часов 55 минут.
Огонь разгорелся так сильно, что перекинулся на соседнее здание, а оттуда на ещё один дачный дом. Спасатели потушили пожар в 22 часа 40 минут.
— В результате пожара уничтожены жилой дом площадью 120 квадратных метров, соседнее здание площадью 120 квадратных метров, а также повреждён один дачный дом. К счастью, пострадавших нет, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Сейчас тема пожара воспринимается особенно остро и болезненно. Сразу после трагедии в Кемерово власти сообщили, что проверят не только все торговые центры в Ярославской области, но и школы, больницы и спортивные комплексы.
76.ru: последние новости
После трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово на митинг вышли несколько тысяч человек Мэр и губернатор скорбят в соцсетях из-за погибших в пожаре в Кемерово На судостроительном заводе в Ярославле сгорела дорогая яхта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии387
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово380
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней91
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»14
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной42
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:03
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Общество
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:52
Лавина разнесла парковку на Эльбрусе
Происшествия
00:25
США испытали микроволновое оружие
Армия Оружие
00:21
Гаражная дверь покалечила авто
Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение