Крупный пожар в Ярославской области: спасатели больше десяти часов боролись с огнём

Больше десяти часов пожарные боролись с огнём в деревне Фатьяново Ростовского района. 26 марта там загорелся частный жилой дом. Жильцы сообщили о пожаре в 11 часов 55 минут.

Огонь разгорелся так сильно, что перекинулся на соседнее здание, а оттуда на ещё один дачный дом. Спасатели потушили пожар в 22 часа 40 минут.

— В результате пожара уничтожены жилой дом площадью 120 квадратных метров, соседнее здание площадью 120 квадратных метров, а также повреждён один дачный дом. К счастью, пострадавших нет, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области