Сгоревшая Audi: обнародованы подробности пожара под Орлом 

Возгорание на улице Ленина в посёлке Нарышкино произошло в минувшее воскресенье, 25 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о пожаре поступило на телефон «101» пожарно-спасательной службы в 16.21. Когда сотрудники дежурного караула 38-й пожарно-спасательной части прибыли на место происшествия, автомобиль горел открытым пламенем.
На тушение автомобиля был подан один ствол. В результате возгорания автомобиль Audi-100 выгорел по всей площади. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет, размер ущерба устанавливают специалисты.
Напомним, ранее в сети появилась видео сгоревшей в Нарышкино иномарки.
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