Сгоревшая Audi: обнародованы подробности пожара под Орлом

Сообщение о пожаре поступило на телефон «101» пожарно-спасательной службы в 16.21. Когда сотрудники дежурного караула 38-й пожарно-спасательной части прибыли на место происшествия, автомобиль горел открытым пламенем.

На тушение автомобиля был подан один ствол. В результате возгорания автомобиль Audi-100 выгорел по всей площади. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет, размер ущерба устанавливают специалисты.

Напомним, ранее в сети появилась видео сгоревшей в Нарышкино иномарки.

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В сети появилось видео сгоревшей у Нарышкино Audi