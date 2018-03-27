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В Маслянино нашли детей, которые ушли из дома два дня назад
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В Маслянино нашли детей, которые ушли из дома два дня назад 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Ещё 25 марта в отделение МВД по Маслянинскому району обратилась мать двух мальчиков — 5-ти и 10 лет. Она сообщила о том, что дети ушли из дома в райцентр Маслянино еще днем, в минувшее воскресенье.
Двое суток не прекращался поиск детей, в котором участвовали полицейские, работники районной администрации, местных предприятий и учреждений, волонтеры и жители поселка. Искали в самом поселке и в его окрестностях, а также в близлежащих населенных пунктах. Сотрудниками полиции обходили частный сектор, многоквартирные дома, дачные общества. Сотрудники авиаотряда Росгвардии облетели территорию на вертолете, спасатели МЧС обследовали реку Бердь. Чтобы установить маршрут передвижения мальчиков, полицейские изучили записи с наружных камер видеонаблюдения, установленных на зданиях райцентра. Ориентировки были направлены в отделы МВД районов, приграничных с Маслянинским.
Сегодня мальчиков, наконец, нашли. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, их обнаружили недалеко от поселка Маслянино. На место выехали полиция и скорая помощь, состояние здоровья детей проверяют медики. А правоохранительные органы проверяют обстоятельства местонахождения детей в течение двух последних суток.
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