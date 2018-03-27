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Голубев поручил проверить в Ростовской области пожарную безопасность в ТЦ
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Голубев поручил проверить в Ростовской области пожарную безопасность в ТЦ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Данное поручение дал губернатор региона Василий Голубев на оперативном совещании, которого научалось с минуты молчания по погибшим в Кемерово, сообщает пресс-служба Ростовской области.
Так, губернатор поручил провести обследование торговых и торгово-развлекательных центров, комплексов с массовым пребыванием людей. Особое внимание Голубев потребовал обратить на работоспособность систем пожарной сигнализации, оповещения, состояние эвакуационных выходов, наличие первичных средств пожаротушения.
«ФедералПресс» напоминает, что губернатор Кубани распорядился проверить все торговые центры после пожара в Кемерове.
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