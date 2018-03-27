Голубев поручил проверить в Ростовской области пожарную безопасность в ТЦ

Так, губернатор поручил провести обследование торговых и торгово-развлекательных центров, комплексов с массовым пребыванием людей. Особое внимание Голубев потребовал обратить на работоспособность систем пожарной сигнализации, оповещения, состояние эвакуационных выходов, наличие первичных средств пожаротушения.