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На стройке, где тюменец из-за долгов забрался на кран, произошел пожар
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На стройке, где тюменец из-за долгов забрался на кран, произошел пожар 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
На стройплощадке на улице Бакинских комиссаров, 3 произошел пожар. Возгорание случилось на днях, 25 марта. — В 11:12 поступил вызов о пожаре. Сотрудники МЧС прибыли на место через девять минут. Загорелся утеплитель в цокольном этаже строящегося здания, — сообщили в пресс-службе ведомства. Никто при пожаре не пострадал. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём. За пять дней до этого, 20 марта, на этой же строительной площадке один из рабочих поднялся на башенный кран и требовал выплатить ему миллионный долг по заработной плате. Мужчина работал на одну из подрядных организаций застройщика. Он сообщил, что зарплату не получают около 30 рабочих. После переговоров с психологом МЧС тюменец согласился спуститься. Позже застройщик «ЮИТ Тюмень», на стройке которой произошло ЧП, заявил, что деньги рабочему не платил подрядчик. Следственный комитет проводит проверку по факту несоблюдения условий договора гражданско-правого характера между сотрудником и подрядной организацией.
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