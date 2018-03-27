В КПРФ предложили создать парламентскую комиссию для изучения трагедии в Кемерово

«У нас закон о статусе и конституции предполагает парламентский контроль, который ни разу не был использовал. Мы считаем, что необходимо создание парламентской комиссии, которая бы всесторонне изучила происшедшее. С точки зрения фактологии, с точки зрения несовершенства закона, с точки зрения виновности должностных лиц», — сказал Н. Коломейцев.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар площадью 1,6 тыс. кв. м. Как сообщали СМИ, в здании не сработала пожарная сигнализация, а некоторые двери в торговом центре были заблокированы.

В результате пожара погибли, по последним данным МЧС и Следственного комитета, 64 человека, более 40 человек пострадали. По данному факту возбуждено уголовное о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.