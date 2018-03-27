В православных храмах Приморья пройдут панихиды по погибшим в кемеровском торговом центре

Во Владивостоке объявили трехдневный траур.

По благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина в храмах совершаются заупокойные службы по погибшим в Кемерово из-за пожара в торговом центре.

В среду, 28 марта 2018 года, по окончании Литургии Преждеосвященных Даров в храмах Владивостокской епархии будут служиться панихиды. На зданиях администрации Приморского края и города Владивостока приспущены государственные флаги, глава Владивостока В. В. Веркеенко объявил по погибшим в результате трагедии в Кемерово трехдневный траур.

Митрополит Вениамин обратился в связи с трагедией ко всем настоятелям храмов и монастырей Владивостокской епархии:

— Души усопших да упокоит Всемилостивый Господь в Селениях праведных, да укрепит их родных и близких в горе. Будем молиться также о выздоровлении людей, пострадавших и выживших в этом пожаре.