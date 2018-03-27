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Тулеев зашевелился после нагоняя от Путина
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Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева

Тулеев зашевелился после нагоняя от Путина 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пошел на контакт с горожанами. Об этом он объявил в ходе совещания по ликвидации последствий трагедии, проведенного президентом России Владимиром Путиным.
"Уже начинаем прием, я лично. Я приму, но пока тех, кто в состоянии, а там по нарастающей. Сейчас решаются вопросы по долгам, по кредитам, какие проблемы они заявляют", — заявил Тулеев.
Губернатор добавил, что родственникам уже начали оказывать финансовую помощь, пишет «360». При этомТулеев признался, что во время пожара погибла и его племянница. В свою очередь Владимир Путин поручил губернатору сделать все возможное для семей жертв трагедии в торговом центре, передает "Газета.ру".
Отметим, что ранее жители города жаловались на поведение губернатора. Кемеровчан возмутило, что Тулеев не приехал на место ЧП и не встретился с семьями погибших.
Президент прилетел в Кемерово рано утром 27 марта и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу. Позже он провел совещание по ликвидации последствия страшного пожара. Путин начал встречу с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близким погибших.
По словам главы государства, преступная халатность и разгильдяйство привели к трагедии в Кемерово. Президент России потребовал, чтобы Следственный комитет разобрался со всеми причастными чиновниками.
Напомним, что пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривают в том числе поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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