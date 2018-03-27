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Семнадцатилетний подросток вывел из горящего торгового центра троих детей
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Семнадцатилетний подросток вывел из горящего торгового центра троих детей 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Диме Полухину — 17 лет, он учится в кадетском корпусе МЧС в Кемерово.
«Когда все случилось, я находился в зале кинотеатра, смотрел фильм. Никакой сирены, ничего не было. Взрывов тоже я не слышал. Просто в зал забежала сотрудница кинотеатра и сказала всем уходить, потому что пожар. Мы все вышли через пожарный выход», — цитирует героя «Комсомольская правда».
Дима вспоминает, что на третьем этаже дыма было гораздо больше.
«Там все было практически чёрным-чёрно. Нам всем говорили спускаться, но какая-то женщина плакала и кричала, что никуда не пойдёт, потому что у неё там остались дети. Я подошел к ней, спросил, где они. Она была просто не в себе от ужаса, махнула рукой в какую-то сторону, я туда и пошел», — рассказал подросток.
Дима обошел несколько магазинов, а потом услышал детские крики. В одном из помещений трое детей забились в угол и плакали. В темноте юноша на ощупь нашел сначала мальчика, а потом еще двух девочек. Всех троих юный спасатель передал маме.
«Моя одежда — кадетский бушлат со всеми документами — так и осталась в гардеробе кинозала на четвертом этаже. Через полчаса за мной приехали родители. Сейчас я дома, все в порядке», — сообщил Дима Полухин.
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