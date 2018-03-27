В Приморском крае объявлен траур по погибшим в Кемерове

Приморском крае вторник, 27 марта, объявлен днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерове , сообщается на сайте администрации края. Соответствующее распоряжение подписано врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко

Тарасенко распорядился приспустить все государственные флаги России и флаги Приморского края. Телерадиокомпаниям и организациям культуры рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

В департаменте информационной политики сообщили, что все официальные мероприятия, в которых будут принимать участие Андрей Тарасенко и его заместители, будут начинаться с минуты молчания в память по погибшим.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По данным СКР, в результате пожара погибли 64 человека.